Vela, Luca Devoti: “Il passaggio dal basket alla vela, fino all’argento alle Olimpiadi. La mia storia”

Nuova puntata di Sail2U, il programma dedicato al mondo della vela a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ospite della trasmissione, l’italiano vincitore della medagli d’argento alle Olimpiadi di Sidney 2000, Luca Devoti.

Ai nostri microfoni, Luca racconta la sua emozionante carriera, dagli inizi sino al giorno della conquista di una medaglia inaspettata o irraggiungibile per molti, ma non per lui: “La mia carriera in Finn è stata particolare. Ho iniziato a navigare molto tardi, a 19 anni, perché prima giocavo a pallacanestro. A 13 anni, un problema al ginocchio mi ha reso impossibile poter praticare sport. Quando ho cominciato con la navigazione ero decisamente fuori condizione non avendo più praticato sport dai 13 anni e quindi non ero naturale nell’imbarcazione. Navigare – continua – è stato come correre dietro ad un sogno divenuto più reale quando mio padre si è ammalato. Ha avuto un cancro, così ho deciso di lasciare la Bocconi a Milano e di dedicarmi solo alla navigazione. E’ stato un cammino lungo e difficile. Quando sono riuscito finalmente ad arrivare al massimo, nel 1997 un altro grave infortunio alla schiena. Decido però di non operarmi e di riprendermi con fisioterapia, tanti esercizi e la terapia medica. E’ stato molto difficile, ma sono riuscito a tornare, nel ’99, facendo i Campionati italiani seppure in fase di recupero. Pian piano mi sono ripreso. Nel 2000, per prepararmi ai Giochi, ho fatto sei mesi di preparazione fisica. Avevo fatto un programma per fare il picco alle Olimpiadi e quel picco, nonostante un po’ di scetticismo, è arrivato”.

Loading...

Loading...

Tanti i temi affrontati e le confidenze, in questa video intervista a cuore aperto che vi proponiamo di seguito.

LA VIDEO INTERVISTA A LUCA DEVOTI





LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock