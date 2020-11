Boxe, grande serata a Milano il 17 dicembre. Patera-Boschiero per il Mondiale Silver, Rigoldi difende il titolo europeo

Il prossimo 17 dicembre andrà in scena un’interessante riunione di boxe all’Allianz Cloud di Milano. Matchroom Boxing Italy e Opi Since 82, in collaborazione con DAZN, hanno voluto chiudere questa annata molto difficile regalando una serata affascinante agli appassionati della nobile arte. Il programma, infatti, presenta ben due eventi clou. Francesco Patera, ex Campione d’Europa dei pesi leggeri (23 vittorie, 8 sconfitte), incrocerà i guantoni con l’infinito Devis Boschiero (48-6-2) in un incontro che mette in palio il vacante Mondiale Silver WBC dei pesi leggeri. Si preannuncia una contesa vibrante tra i due pugili italiani, chi vincerà si porterà a casa il “mondialino” e potrebbe magari guadagnarsi la possibilità di lottare per la cintura iridata nel prossimo futuro.

Luca Rigoldi, invece, difenderà il titolo europeo dei pesi supergallo contro il britannico Gamal Yafai. Il veneto (22 vittorie, 1 sconfitta, 2 pareggi) se la dovrà vedere contro il tonico inglese di Birmingham (17-1). In precedenza grande spettacolo anche con la contesa tra Sandor Martin e Nestor Maradiaga per il titolo europeo dei pesi superleggeri detenuto dallo spagnolo, mentre Maiva Hamadouche difenderà il titolo mondiale IBF dei pesi superpiuma contro la serba Nina Pavlovic (se la francese dovesse vincere allora chiederà l’unificazione delle cinture con Terri Harper e Hyn-Mi Choi).

