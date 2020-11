Biathlon, le percentuali al poligono degli italiani. Dorothea Wierer perfetta in piedi nelle prime due gare

Il biathlon ha visto andare in scena sabato e domenica scorsi l’opening stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia, a Kontiolahti, dove si terrà anche la seconda tappa del circuito maggiore. Nelle prime gare sono stati otto gli italiani protagonisti: tra gli uomini erano al via Lukas Hofer, Didier Bionaz e Patrick Braunhofer, mentre tra le donne vi erano Nicole Gontier, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo ed Irene Lardschneider.

Sia al maschile che al femminile sono state disputate individuale e sprint, prove alle quali hanno partecipato tutti gli azzurri appena elencati: gli otto italiani, dunque, hanno tutti cercato il bersaglio per trenta volte, con alterne fortune. La più precisa è stata Dorothea Wierer, che primeggiava in questa graduatoria tra i rappresentanti dell’Italia già nella scorsa stagione.

Wierer è stata perfetta in piedi, mentre a terra ha fatto 15/15 Federica Sanfilippo. Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro degli azzurri al termine della prima tappa della stagione 2020-2021 con un’infografica che mostra la graduatoria delle prestazioni al poligono degli azzurri.

LE PERCENTUALI IN COPPA DEL MONDO 2020-2021

STATISTICHE AL POLIGONO – DONNE Atleta A terra In piedi Totale Sanfilippo Federica 15 15 100,00 10 15 66,67 25 30 83,33 Wierer Dorothea 14 15 93,33 15 15 100,00 29 30 96,67 Vittozzi Lisa 11 15 73,33 13 15 86,67 24 30 80,00 Gontier Nicole 11 15 73,33 12 15 80,00 23 30 76,67 Lardschneider Irene 11 15 73,33 11 15 73,33 22 30 73,33 STATISTICHE AL POLIGONO – UOMINI Atleta A terra In piedi Totale Braunhofer Patrick 12 15 80,00 12 15 80,00 24 30 80,00 Hofer Lukas 14 15 93,33 12 15 80,00 26 30 86,67 Bionaz Didier 12 15 80,00 13 15 86,67 25 30 83,33

LA GRADUATORIA DEGLI AZZURRI AL POLIGONO

