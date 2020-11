Biathlon, Hanna Öberg imprendibile nella sprint femminile di Kontiolahti 2020. Dorothea Wierer salva un 22esimo posto

La sprint femminile di Kontiolahti, valida per la prima tappa della coppa del mondo di biathlon 2020/2021 si è conclusa con una protagonista indiscussa . La svedese Hanna Öberg, presentatasi all’avvio di questo inverno con una condizione strepitosa al pari di tutto il team scandinavo, copre tutti e dieci i bersagli e domina la 7,5km finlandese, trionfando per la quinta volta in carriera e la prima nel format. Grazie al risultato la classe 1996 vestirà la prossima settimana anche il pettorale giallo, strappato ad una coriacea Dorothea Wierer, brava comunque a difendersi anche in una gara nata male e portare a casa un dignitoso ventiduesimo posto.

La prova di Öberg non è stata davvero mai in discussione, partita fortissimo nella prima tornata dove ha accumulato già quasi 20″ di margine che ha saputo poi gestire in maniera esemplare col migliore tempo sugli sci. Neppure una perfetta sprint della norvegese Marte Olsbu Røiseland ha potuto impensierire la vincitrice. La donna simbolo degli scorsi Mondiali 2020 ha reagito ai quattro errori commessi ieri riuscendo a portare a casa il 10/10 e chiudere alla fine con 24″ di ritardo. Completa il podio un’altra norvegese, Karoline Knotten che sfrutta il doppio zero e una condizione ottimale, ancora migliore di quanto mostrato dodici mesi fa, per raggiungere il primo podio della carriera a 38″ dalla testa.

Per Dorothea un 22esimo posto che alla fine è da considerarsi assolutamente positivo, soprattutto vista la brutta prestazione della tedesca Denise Herrmann che aveva vinto le ultime due sprint prima di oggi ma ha buttato via la prova con tre errori in piedi, terminando appena dentro la zona punti, 38esima. Dopo l’errore sul quarto bersaglio a terra la prestazione per l’azzurra è stata molto convincente, con un secondo poligono “alla Wierer” in piedi che ha raddrizzato un risultato che pareva avviarsi ad essere molto più pesante. Male anche Tiril Eckhoff, ancora pasticciona al poligono (3-0) e fuori dalle quaranta con 1’52”.

Dall’Italia arrivano segnali positivi anche da Lisa Vittozzi, brava a trovare un doppio zero utilissimo per il morale che la riporta in alto con una 25esima posizione a 1’30” da Öberg. Il passo sugli sci è decisamente lontano da quello che abbiamo conosciuto due stagioni fa, ma alla luce dei problemi fisici accusati il mese scorso da qui si può solo migliorare. Gara speculare per Federica Sanfilippo e Nicole Gontier, entrambe fuori dai punti con due errori a testa, rispettivamente in61esima e 66esima posizione a due minuti e mezzo. La gardenese Irene Lardschneider (2) a 2’45” 72esima.

Foto: LaPresse