Biathlon, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel: licenza di stupire

La stagione 2020/2021 del biathlon è ormai alle porte. Tra una manciata di giorni, precisamente da sabato 28 novembre, al Kontiolahti biathlon stadium (Finlandia) il circus è pronto a dare il via ad una nuova emozionante cavalcata verso la sfera di cristallo. A causa dell’emergenza sanitaria mondiale in corso, con l’aggravarsi della situazione nel post-estate, il calendario è stato profondamente rivoluzionato e agli spettatori non sarà possibile assistere in loco alle competizioni, ma pare quantomeno che le gare in programma possano venire svolte senza ulteriori problemi.

Il norvegese Johannes Bø ha saputo confermarsi campione della Coppa del mondo nonostante i due weekend tedeschi saltati per via della nascita del primogenito Gustav, beffando un “eroico” Martin Fourcade di sole due lunghezze, e sarà naturalmente l’uomo da battere anche questa stagione. In casa Italia il 2019/2020 non è andato come ci si aspettava, inutile negarlo. Le due punte di diamante Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno reso sotto le aspettative a causa del consueto problema di percentuali al tiro, Thomas Bormolini è partito molto forte salvo poi non riuscire mai a ripetersi, Giuseppe Montello si è infortunato di fatto prima di cominciare e i due giovani Patrick Braunhofer e Daniele Cappellari non hanno fornito l’apporto sperato.

Proprio questi risultati deludenti però alla fine, con la chiusura del grande appuntamento iridato casalingo di Anterselva, hanno portato i tecnici a optare per un netto scossone, ribaltando le gerarchie e permettendo due giovani rampanti classe 2000 Didier Bionaz e Tommaso Giacomel di esordire in coppa, convinti anche dagli ottimi piazzamenti ottenuti ai Campionati Mondiali junior di Lenzerheide. Il debutto nella deserta Vysočina Arena di Nové Město na Moravě è stato subito un enorme successo, con Giacomel addirittura ventisettesimo nella sprint e Bionaz appena fuori dai 70 con un errore. Dopo un eccellente doppia frazione in staffetta del giorno successivo anche a Kontiolahti i due ragazzi hanno saputo stupire, qualificandosi per l’inseguimento dove il trentino è riuscito ancora una volta a raggiungere la top 40 con una prova incredibile e nonostante quattro errori.

Dopo la scontata promozione in squadra A e dunque un’estate passata a studiare i segreti di Hofer e Windisch, per Bionaz e Giacomel è il momento di tirare le carte in tavola e affrontare la prima vera stagione da professionisti. Naturalmente ad entrambi non è certo chiesto il risultato immediato, ma semplicemente di continuare a migliorare e imparare a dosarsi sempre meglio nel nel circuito dei più forti, preparandosi verso l’Olimpiade del prossimo inverno e soprattutto per quella successiva in casa dove entrambi dovrebbero essere punti di riferimento fissi. La parabola di crescita di Giacomel e Bionaz è al momento ancora sconosciuta ma è certo che una base così solida su cui lavorare il biathlon maschile italiano non la avesse da tempo. Per il trentino, i ritardi di preparazione dovuti a un malanno pre-stagionale, hanno da subito provocato qualche problema a questo proposito, visto che non è partito per la Finlandia e presumibilmente tornerà in gara a metà Dicembre a Hochfielzen.

