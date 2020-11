Biathlon, casi di positività per l’Italia a Kontiolahti! Ma gli azzurri non saranno messi in quarantena

Arrivano notizie confortanti da Kontiolahti, in Finlandia, dove domani prenderà il via la nuova stagione della Coppa del Mondo di biathlon. Alcuni membri dello staff dell’Italia e della Polonia sono risultati positivi al Covid-19. A darne notizia il profilo ufficiale Twitter dell’IBU (International Biathlon Union).

Per gli azzurri però non ci sarà bisogno di quarantena: lo hanno stabilito le autorità finlandesi, che invece hanno messo in quarantena per sette giorni tre membri della squadra russa, team nel quale alcune positività erano state riscontrate nella giornata di ieri. Non vi sono ancora comunicazioni circa la Polonia.

Loading...

Loading...

I TWEET DELL’IBU

The IBU has conducted further SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the BMW IBU World Cup Biathlon in Kontiolahti, Finland. Team members from Italy and Poland have tested positive. The team members and their contacts have been alerted and isolated. (1/2) — IBU (@biathlonworld) November 27, 2020

The responsible Finnish health authorities have been informed and decide on further procedures. More information will be provided in due course. (2/2) Further updates on previous positive tests ⬇️ pic.twitter.com/o8CuJzdcij — IBU (@biathlonworld) November 27, 2020

The Finnish health authorities have evaluated the positive SARS-CoV-2 PCR tests in the Italian team and decided that no quarantine is required. https://t.co/AG3lJT3fhr — IBU (@biathlonworld) November 27, 2020

salvatore.serio@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse