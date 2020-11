Biathlon, calendario Coppa del Mondo 2020-2021: date e programma. A febbraio i Mondiali a Pokljuka

Modificato rispetto al programma originario il calendario del biathlon internazionale a causa dell’emergenza sanitaria: l’IBU ha stabilito che le prime quattro tappe della Coppa del Mondo saranno accentrate in due sole località, ovvero Kontiolahti (Finlandia) ed Hochfilzen (Austria), che inglobano gli appuntamenti inizialmente previsti ad Östersund (Svezia) ed Annecy-Le Grand Bornand (Francia). Confermati i Campionati del Mondo dal 9 al 21 febbraio 2021 a Pokljuka (Slovenia), ma per le tappe di Coppa del Mondo successive una decisione definitiva sarà presa entro fine novembre, inoltre sembra scontata la cancellazione delle gare previste a Pechino subito dopo la rassegna iridata. Per quanto concerne l’IBU Cup, vengono confermate cinque tappe in tre località, ovvero Arber (Germania), Brezno-Osrblie (Slovacchia) e Val Ridanna (Italia). Gli Europei Open si terranno a Duszniki-Zdroj (Polonia, 24-31 gennaio), confermata la cancellazione di IBU Junior Cup e Campionati Europei Junior Open, confermati i Mondiali Youth / Junior.

CALENDARIO BIATHLON 2020-2021

27-29 novembre BMW IBU World Cup Biathlon-Season Opening Finland Kontiolahti

30 novembre-6 dicembre BMW IBU World Cup Biathlon Finland Kontiolahti

7-13 dicembre BMW IBU World Cup Biathlon Austria Hochfilzen

14-20 dicembre BMW IBU World Cup Biathlon Austria Hochfilzen

4-10 gennaio BMW IBU World Cup Biathlon Germany Oberhof

11-17 gennaio BMW IBU World Cup Biathlon Germany Ruhpolding

11-17 gennaio IBU Cup Biathlon Germany Arber

18-23 gennaio IBU Cup Biathlon Germany Arber

18-24 gennaio BMW IBU World Cup Biathlon Italy Antholz-Anterselva

24-31 gennaio IBU Open European Championships Biathlon Poland Duszniki Zdroj

8-14 febbraio IBU Cup Biathlon Slovakia Brezno-Osrblie

9-21 febbraio IBU World Championships Biathlon Slovenia Pokljuka

15-21 febbraio IBU Cup Biathlon Slovakia Brezno-Osrblie

23 febbraio-1 marzo BMW IBU World Cup Biathlon China PR Beijing

24 febbraio-7 marzo IBU Youth/Junior World Championships Austria Obertilliach

8-14 marzo IBU Cup Biathlon Italy Ridnaun-Val Ridanna

8-14 marzo BMW IBU World Cup Biathlon Czech Republic Nove Mesto

16-21 marzo BMW IBU World Cup Biathlon Norway Oslo Holmenkollen

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse