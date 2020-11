Basket: Ufuk Sarica non è più l’allenatore della Turchia, fatale la questione Shane Larkin

Colpo di scena in Turchia: Ufuk Sarica è stato sollevato dall’incarico di allenatore della selezione nazionale. Lo comunica la stessa Federazione turca, che però non fa menzione delle motivazioni che hanno portato alla rottura tra le parti, giunta sostanzialmente inattesa.

Nelle due partite di qualificazione agli Europei 2022 contro Croazia e Paesi Bassi, la Turchia sarà guidata da Orhun Ene, in attesa di trovare l’accordo definitivo con l’eventuale sostituto. In questo senso, è proprio quest’ultimo il favorito per la successione, anche se si fanno i nomi di Ertugrul Erdogan e dell’ex allenatore della Benetton Treviso Oktay Mahmuti.

Alla base della decisione ci sarebbero delle divergenze sulla questione Shane Larkin. L’attuale coach anche del Pinar Karsiyaka non avrebbe particolarmente gradito l’inserimento nel gruppo nazionale, come naturalizzato, della stella dell’Anadolu Efes, ruolo che in passato era toccato a Scottie Wilbekin. La Turchia, va ricordato, dovrà giocarsi anche la qualificazione alle Olimpiadi in un difficile torneo Preolimpico a Victoria, in cui ci sono anche Grecia e Canada.

