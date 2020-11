Basket, Serie A 2020-2021: Meo Sacchetti a rischio esonero con la Fortitudo Bologna

Sei sconfitte in sette partite ed ultimo posto in solitaria. L’inizio di stagione della Fortitudo Bologna è stato veramente molto deludente e adesso la panchina di Meo Sacchetti comincia a traballare pericolosamente. Come riporta la Gazzetta dello Sport il CT dell’Italia è a rischio esonero e saranno decisive le prossime due partite con Reggio Emilia e Virtus Bologna per evitare di terminare con larghissimo anticipo la sua avventura con la Effe.

Aspettative sicuramente diverse in casa Fortitudo dopo l’importante mercato estivo, che ha visto gli acquisti di giocatori del calibro di Banks e Happ, tra i migliori nel campionato scorso. Sacchetti non è ancora riuscito a trovare la quadra e soprattutto a livello difensivo la situazione preoccupa, visto che la squadra è già alla terza partita consecutiva con oltre 95 punti subiti.

La sconfitta con Treviso di ieri sera è un ulteriore campanello d’allarme e si aggiunge ai due pesantissimi ko in Champions League contro il Bamberg ed in campionato contro Brindisi, dove Bologna non è mai riuscita ad entrare in partita. Il match con il Pinar Karsikaya è stato annullato e dunque la Fortitudo avrà una settimana di tempo per preparare al meglio il match con Reggio Emilia. Decisivo potrebbe essere poi anche il derby con la Virtus.

Credit Ciamillo