Basket, Serie A 2020-2021: il match tra Treviso e Cantù della quinta giornata verrà recuperato il 18 novembre

La Legabasket ha annunciato la riprogrammazione della sfida di campionato tra De’ Longhi Treviso e Acqua San Bernardo Cantù, valevole come recupero della quinta giornata di regular season di Serie A1 2020-2021 di pallacanestro maschile. Il match tra i veneti ed i lombardi si disputerà mercoledì 18 novembre alle ore 18.00 al Palaverde di Treviso con diretta streaming su Eurosport Player.

Attualmente i padroni di casa trevigiani occupano l’undicesimo posto in classifica con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte su cinque incontri, mentre i canturini hanno un record in perfetta parità con due successi in quattro partite. Cantù non gioca però in campionato dallo scorso 18 ottobre, mentre Treviso è reduce dal convincente blitz esterno alla Unipol Arena contro la Fortitudo Bologna.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo