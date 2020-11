Basket, Qualificazioni Europei 2022: Italia-Nord Macedonia. Programma, orari e tv

Torna in campo la Nazionale, e lo fa nella bolla di Tallinn per le qualificazioni agli Europei 2022, che per l’Italia tali non sono visto che ospita già un girone al Mediolanum Forum di Assago. Gli azzurri di coach Meo Sacchetti iniziano contro la Macedonia del Nord la loro presenza estone.

L’Italia arriva all’appuntamento forte delle due vittorie contro Russia ed Estonia, mentre i macedoni sono stati sconfitti dalle stesse due selezioni affrontate dagli azzurri. Cambierà il naturalizzato utilizzato dalla Macedonia del Nord, che in questo caso è Jacob Wiley, mentre nella precedente finestra era Shane Whittington. Tra i più noti del gruppo allenato da Aleksandar Todorov ci sono Vojdan Stojanovski, quest’anno al Gravelines, Stojan Gjuroski, ala di Alicante in LEB Oro, e Nenad Dimitrijevic, da sempre alla Joventut Badalona. Meo Sacchetti porterà un gruppo ancora un po’ diverso da quello dello scorso anno, con Paolo Banchero quale ragazzo osservato speciale e Marco Spissu in qualità di guida indiscussa da play.

Loading...

Loading...

Italia-Macedonia del Nord, incontro della nona giornata di Serie A, comincerà alle ore 15:00. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi davvero nulla.

QUALIFICAZIONI EUROBASKET 2022, ITALIA-MACEDONIA DEL NORD, PROGRAMMA

SABATO 28 NOVEMBRE

Ore 15:00 Fortitudo Lavoropiù Bologna-Virtus Segafredo Bologna

QUALIFICAZIONI EUROBASKET 2022, ITALIA-MACEDONIA DEL NORD, TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo