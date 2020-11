Basket, Qualificazioni Europei 2022: l’Italia sfida la Russia per mantenere il primato nel girone

Dopo il rinvio della partita di sabato contro la Macedonia del Nord, la Nazionale Italiana di basket è pronta a scendere finalmente in campo nella bolla di Tallinn per la quarta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2022. Oggi pomeriggio, alle ore 15.00, gli azzurri affronteranno la Russia e proveranno a difendere il primato e l’imbattibilità nel girone B. Ricordiamo, però, che queste partite rappresentano una formalità per la selezione allenata da Meo Sacchetti, dal momento che l’Italia ha già garantito un posto alla prossima rassegna continentale in qualità di uno dei Paesi ospitanti.

La notizia del rinvio della sfida contro la Macedonia del Nord è arrivata neanche un’ora prima del match, mentre gli Azzurri stavano già effettuando la prima parte del riscaldamento: il motivo è stato il riscontro di tre casi di positività al Covid-19 tra le fila dei macedoni. In attesa di recuperare la partita nella finestra di febbraio 2021, oggi l’Italia avrà finalmente la possibilità di giocare, attorniata da tanta curiosità per una formazione alquanto sperimentale. Il CT Sacchetti ha pescato solamente nel campionato nostrano, con le due eccezioni del capitano Amedeo Della Valle, attualmente in forza al Buducnost, e di Michele Vitali, al Brose Bamberg. Saranno cinque gli esordienti: Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Davide Moretti, Alessandro Pajola e Andrea Pecchia.

Loading...

Loading...

La Russia è l’avversaria più temibile del girone, per quanto certamente quella attuale non sia una delle migliori versioni della propria storia cestistica. All’andata la vittoria dell’Italia fu schiacciante: 83-64. Dopo quel match i russi hanno vinto i confronti con Macedonia ed Estonia, prendendosi i gradi di grande favorita del raggruppamento per l’accesso a Euro 2022. Tra i convocati non c’è la stella Alexey Shved: i giocatori a cui prestare maggiore attenzione saranno dunque Mikhail Kulagin, playmaker dell’Enisey e attualmente terzo miglior scorer della VTB League con 19 punti a partita, e Evgenii Baburin, 19 punti nel 56-84 sull’Estonia. Tra le fila della Russia anche un giocatore di grandissima esperienza internazionale come Andrey Vorontsevich.

antonio.lucia@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo