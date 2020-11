Basket, Qualificazioni Europei 2022: alla scoperta della Macedonia del Nord, avversaria dell’Italia. Spiccano Jacob Wiley e Vojdan Stojanovski

La nazionale italiana di pallacanestro scenderà in campo questo sabato, in un match valido per le qualificazioni agli Europei del 2022, contro la Macedonia del Nord. Gli azzurri sono già qualificati per la rassegna continentale, dato che il Bel Paese sarà uno dei paesi ospitanti e, dunque, questo incontro servirà solamente per testare alcuni giocatori in vista del grande obiettivo del 2021: il Preolimpico.

La Macedonia del Nord, ad ogni modo, è sicuramente un avversario abbordabile, che per ora non ha ancora vinto un match in queste qualificazioni agli Europei del 2022. Essi, infatti, hanno perso sia l’incontro disputato con l’Estonia, con il risultato di 72-81, che quello che li ha visti contrapposti alla Russia, dalla quale sono stati sconfitti 77-67.

Per provare a invertire la rotta la Macedonia schiererà un nuovo giocatore naturalizzato, al posto di Shane Whittington che ha disputato i primi due match, vale a dire l’ala Jacob Wiley. Statunitense classe 1994, Wiley, al momento, gioca in Liga ACB tra le file dell’Herbalife Gran Canaria. Nel campionato spagnolo segna dieci punti di media tirando col 53% da 2 e col 36% da 3. L’anno scorso, inoltre, ha anche disputato l’Eurolega con la maglia del Panathinaikos.

Oltre a Wiley, l’altro giocatore da tenere d’occhio sarà il veterano Vojdan Stojanovski. Guardia ex Alba Berlino, Andorra e Siviglia, Stojanovski ha realizzato ben ventisei punti contro l’Estonia. Non sarà della partita, invece, un altro dei giocatori chiave della Macedonia, vale a dire la giovane point guard della Joventut Badalona Nenad Dimitrijević, il quale è stato fermato da un infortunio.

