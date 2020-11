Basket: Milos Teodosic, niente Serbia per la finestra di qualificazione agli Europei. Troppo onerosa l’assicurazione

In Serbia c’è un problema legato a Milos Teodosic. La stella della Virtus Bologna, infatti, per la seconda volta di fila non andrà a giocare con la sua Nazionale per le qualificazioni agli Europei 2022 a causa di un problema legato alla sua assicurazione, come riporta il portale serbo Mozzart Sport.

L’assicurazione di Teodosic, infatti, già nella scorsa finestra delle qualificazioni aveva richiesto, perché l’ex Los Angeles Clippers giocasse, un importo pari a 200.000 euro, troppo elevato per le casse della KSS, che ha preferito non procedere alla convocazione. La stessa storia, su cifre che però non sono state questa volta rese note, si è ripetuta in quest’occasione, e così la Serbia dovrà fare a meno di un’altra pedina importante, dopo la rinuncia di Miroslav Raduljica perché non può lasciare la Cina (gioca con i Zhejiang Lions) senza dover effettuare una quarantena di due settimane al rientro.

Igor Kokoskov, che ha preso in mano la guida della Serbia dopo la spedizione mondiale che doveva essere almeno da semifinale e invece ha costretto al Preolimpico (ospitato a Belgrado, e nel quale giocherà anche l’Italia), si affiderà per le sfide con Svizzera e Finlandia nella bolla di Espoo, a un gruppo che conta non meno di nove esordienti.

Credit: Ciamillo