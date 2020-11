Basket, Meo Sacchetti: “L’Italia vuole ricominciare da dove ha interrotto. Ci aspetta un match duro”

L’Italia è pronta per scendere in campo a Tallinn (Estonia), dove domani (sabato 28 novembre, ore 15.00) affronterà la Macedonia del Nord in un match valido per le qualificazioni agli Europei 2022. La nostra Nazionale, già certa della qualificazione alla fase finale della rassegna continentale perché sarà una delle ospitanTi, va comunque a caccia di una vittoria dopo quelle ottenute a febbraio contro la Russia e l’Estonia a Napoli. La Macedonia del Nord è il fanalino di coda del girone ed è ampiamente alla portata degli azzurri.

Il CT Meo Sacchetti ha parlato alla vigilia dell’incontro: “Vogliamo ricominciare da dove abbiamo interrotto e dunque dalla bella atmosfera di febbraio ma anche dalle vittorie perché nel percorso di crescita di questa squadra giovane, vincere aiuta eccome. La Macedonia è già a un bivio e dovrà vincere a tutti i costi per tenere vive le speranze di qualificazione. Ci aspetta un match duro ma noi dobbiamo innanzitutto guardare in casa nostra. Scendere in campo e dare tutto. Punto molto sulla voglia di emergere dei nostri esordienti e sull’esperienza di chi è in questo gruppo da un po’ più di tempo”.

Da segnalare l’esordio assoluto per cinque componenti del roster: prima presenza per Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Davide Moretti, Alessandro Pajola e Andrea Pecchia. Secondo match per Raphael Gaspardo. Alla terza uscita in Nazionale A ci sranno Marco Spissu e Nicola Akele. La somma complessiva delle presenze di tutti i componenti del roster Azzurro a disposizione del CT è di 130. Di seguito gli azzurri presenti a questo appuntamento:

CONVOCATI ITALIANI QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET:

#00 Amedeo Della Valle (1993, 196, G, Buducnost Voli – Montenegro)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#11 Davide Moretti (1998, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P/G, Virtus Roma)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#32 Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Virtus Segafredo Bologna)

Credit Ciamillo