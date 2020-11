Basket, Marco Belinelli: “Voglio essere protagonista, Virtus Bologna con mentalità vincente”

Una decisione improvvisa, che ha sconvolto il mondo del basket italiano: dopo tredici anni in NBA Marco Belinelli ha scelto di tornare a casa. Il nativo di San Giovanni in Persiceto ha firmato un contratto di tre anni con la Virtus Bologna, la compagine con la quale aveva esordito ad alti livelli.

Il suo commento a La Gazzetta dello Sport: “Ho deciso da poche ore, tutto in estrema fretta. Io voglio giocare, essere protagonista. Quando non ho visto le offerte NBA che avrei voluto, ho cominciato a guardarmi attorno e capire quale potesse essere il mio futuro. Si è presentata questa possibilità e l’ho colta: sono molto contento di iniziare questo progetto con la Virtus Bologna”.

Prosegue: “La presenza di Milos Teodosic mi ha aiutato nella scelta. E’ una bella favola tornare a Bologna. Ho iniziato nelle giovanili della Virtus, ho esordito con loro. Poi la squadra purtroppo è fallita e ho cambiato. Torno in una grande organizzazione, in cui vedo persone cariche per fare bene e vincere. È questo che mi ha spinto a scegliere la Virtus”.

Sul passato in NBA: “Vado via dopo aver vinto tutto. Tredici anni sono tanti, soprattutto per una guardia. Ho fatto tanti sacrifici, poi alla fine ho vinto il titolo, la gara da 3 all’All Star Game, ho vissuto emozioni a Chicago e Philadelphia, passato anni belli con New Orleans in cui per la prima volta mi sono sentito un giocatore NBA e me ne vado con tanti ricordi e tutti positivi: negli Usa sono cresciuto, sia come giocatore che come uomo”.

Obiettivi futuri: “Non ho mai vinto l’EuroLega, ho vinto un grande scudetto con la Fortitudo di cui vado fiero. È il momento di inseguirne di nuovi”.

Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria