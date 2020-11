Rugby, Autumn Nations Cup: Francia-Italia, chance da non perdere per gli azzurri

Scende in campo domani sera, con fischio d’inizio alle ore 21.00, l’Italia di Franco Smith e l’ultima giornata della fase a gironi della Autumn Nations Cup vedrà gli azzurri affrontare la Francia a Parigi. Una sfida che per i Bleus significa possibile primo posto finale, ma per Bigi e compagni la chance di una vittoria storica e di salire al secondo posto finale nel girone.

L’Italia arriva all’appuntamento ancora alla ricerca di una vittoria sul campo in questo 2020, con l’ultimo successo che risale all’era O’Shea ai Mondiali 2019 e, alla vigilia del torneo, la partita con la Francia appariva una missione impossibile. I Bleus sono arrivati secondi nel Sei Nazioni, hanno una squadra giovane e di grande talento e negli ultimi mesi si sono dimostrati una delle formazioni più forti e più belle da vedere nel panorama mondiale.

Loading...

Loading...

Sabato, però, Fabien Galthié dovrà rinunciare a quasi tutti i suoi giocatori più forti, con il solo Teddy Thomas nella trequarti che si può considerare un titolare nella gestione del nuovo tecnico, mentre tra i convocati c’erano ben 16 esordienti e sono ben 11 i giocatori in campo e in panchina che hanno zero caps all’attivo. Insomma, una squadra giovanissima, ma con pochissima esperienza e che dovrà dare il massimo per dimostrarsi all’altezza dei titolari, impegnati nel Top 14.

Di contro, gli azzurri si presentano con la pesante assenza di Jake Polledri, infortunatosi contro la Scozia e che dovrà restare assente a lungo. Per il resto Franco Smith ritrova all’ala Luca Sperandio, chiamato a ritrovarsi dopo quasi due anni lontano dall’azzurro, mentre in panchina potrebbero esordire Cristian Stoian e Michele Lamaro, mentre per il quarto match consecutivo viene confermato Garbisi all’apertura.

