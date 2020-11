Basket: Marco Belinelli alla Virtus Bologna, la conferenza stampa di presentazione LIVE su Sport2u, la web tv di OA Sport

Marco Belinelli è tornato in Italia. Alle 15:00, la conferenza stampa con cui verrà presentato al pubblico certificherà la realtà del suo ritorno alla Virtus Bologna, la squadra dove è cresciuto e ha esordito in Serie A prima della sua esplosione in maglia Fortitudo e delle sue tredici stagioni in NBA.

Un arrivo, il suo, che fra le altre cose ha fatto crollare le quotazioni delle V nere per la vittoria del campionato secondo le agenzie di scommesse, anche se l’Olimpia Milano rimane ancora la favorita numero uno per arrivare al tricolore. Attualmente la squadra di Ettore Messina è a quota 18 punti senza sconfitte, mentre quella di Sasha Djordjevic è nel gruppo delle terze a quota 10. Belinelli va a far compagnia a Milos Teodosic per un reparto piccoli che, a questo punto, diventa di enorme livello sia per il campionato italiano che per l’EuroCup.

Loading...

Loading...

Il suo arrivo testimonia l’inequivocabile voglia, in bianconero, di andarsi a prendere una larga fetta di ciò che si può vincere in questa stagione: la Coppa Italia, la Serie A e l’EuroCup; quest’ultima, peraltro, regala l’accesso all’Eurolega 2021-2022 con l’approdo in finale, cosa che il club bolognese stava cercando di raggiungere già la scorsa stagione, mancando l’obiettivo (insieme alle altre sette candidate, tra cui la Reyer Venezia) a causa dell’interruzione provocata dal Covid-19, che ha bloccato tutte le competizioni e cristallizzato, per questa volta, le partecipanti alla massima competizione di area ECA.

Marco Belinelli verrà presentato alle 15:00 alla stampa e al pubblico: Sport2u, la web tv di OA Sport, trasmetterà in DIRETTA la conferenza che segnerà uno dei momenti più importanti del basket italiano negli ultimi anni.

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse