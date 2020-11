Basket, Davide Moretti: “Bellissima la prima volta in maglia azzurra”; Baldasso: “Un sogno che coltivo da sempre”

Tempo di parole a voce, prima delle parole del campo, per gli azzurri che oggi sfideranno la Macedonia del Nord nella bolla di Tallinn per le qualificazioni agli Europei 2022 (con l’Italia che, da Paese tra gli ospitanti, è già qualificata). Sono cinque gli esordienti: tra loro c’è anche Davide Moretti, attualmente all’Olimpia Milano, che ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Sull’azzurro: “Indossare l’azzurro della Nazionale per la prima volta è una sensazione bellissima­. Sono molto felice di essere qui dopo tutta la trafila con le Nazionali giovanili“.

Sull’utilizzo: “Cercherò di ritagliarmi il mio spazio come ho sempre fatto. Siamo già qualificati, ma ogni partita conta e dunque siamo venuti qui per vincere tutte e due le gare cercando di ricreare lo stesso spirito che si è visto nella prima finestra”

Un altro degli esordienti è il capitano della Virtus Roma, Tommaso Baldasso. Così il torinese al Corriere dello Sport: “Sono contento, emozionato. La maglia azzurra è un sogno che coltivo da sempre. Fino a qualche settimana fa non me lo sarei aspettato di salire le scalette dell’aereo per l’Estonia. Ora mi sembra di vivere un sogno stupendo dal quale non vorrei risvegliarmi“.

Sulle sue fonti di ispirazione: “Daniel Hackett, senza dubbio, Mi piace il suo modo di stare in campo, di approcciare le partite, di prendersi responsabilità. L’ho studiato e continuo a farlo. Mi piacerebbe avere una carriera come la sua. Poi, se devo andare indietro nel tempo, dico Pozzecco, genio e sregolatezza. Sarebbe bello poterne seguire le orme“.

