Basket, Brindisi si ferma a Burgos: pugliesi ko nella seconda partita di Champions League

Si ferma a quota 8 la striscia vincente dell’Happy Casa Brindisi, che nella seconda partita della Basketball Champions League 2020-2021 viene sconfitta in casa dei campioni in carica del San Pablo Burgos: il punteggio finale dice 93-71 per gli spagnoli, che ora hanno un record di 1-1 esattamente come i pugliesi.

Il match va meritatamente dalla parte dei padroni di casa che vincono tutti i quarti della partita. Brindisi resiste soltanto un tempo, poi nella ripresa fa fatica a trovare il canestro con continuità e crolla, perdendo con ben 22 punti di distacco. Il primo periodo è spettacolare ed equilibrato con tanti punti da una parte e dall’altra: al comando delle operazione è sempre Burgos, che chiude i 10′ di apertura avanti di tre lunghezze (28-25). Il secondo quarto è molto simile al precedente: gli spagnoli allungano fino al +12, ma un parziale brindisino di 0-7 riporta il punteggio in equilibrio (49-45 a fine primo tempo).

Il terzo quarto sembra sulla stessa lunghezza d’onda dei primi due, ma Brindisi incappa in un lungo periodo di blackout nel quale subisce un parziale di 11-0 che fa volare i detentori del trofeo sul +15 (66-51) e di fatto chiude il match con largo anticipo. Nell’ultimo periodo i salentini provano a rientrare in partita, ma non scendono mai sotto la doppia cifra di svantaggio e nel finale si fermano, concedendo così a San Pablo Burgos un parziale di 16-5 e il definitivo 92-71. Da segnalare in casa Brindisi i 23 punti di D’Angelo Harrison.

TABELLINO

SAN PABLO BURGOS – HAPPY CASA BRINDISI 93-71 (28-25, 21-20, 19-9, 25-17)

BURGOS – McFadden 21, Horton 16, Renfroe 13, Rivero 10, Kravic 10

BRINDISI – Harrison 23, Bell 12, Perkins 11

Credit: Ciamillo