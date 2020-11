Basket, la Germani Brescia perde a Ulm e rimane all’ultimo posto nel girone B di EuroCup 2020-2021

Si complica notevolmente il cammino della Germani Brescia nell’EuroCup 2020-2021 di basket. La formazione di Vincenzo Esposito, infatti, perde contro il Ratiopharm Ulm con il punteggio di 88-76 ed è sempre più sola in coda al girone B (1-5 il record della Leonessa). Nessun dubbio sull’MVP: Dylan Osetkowski, mattatore del match con 32 punti e 7 rimbalzi (valutazione di 41).

Il primo quarto si gioca sul filo dell’equilibrio: se da un lato Osetkowski fa la voce grossa sotto le plance, facendo capire fin da subito di essere la migliore arma offensiva dei tedeschi, dall’altro lato i lombardi rispondono colpo su colpo e chiudono i primi 10′ di gioco sotto di una lunghezza (19-18). Nel secondo periodo, però, i padroni di casa mettono il turbo e piazzano un parziale di 9-0 con il quale guadagnano la leadership dell’incontro: all’intervallo il vantaggio è ancora più ampio (43-30).

Nel terzo quarto Brescia dimostra che non si è arresa e si riavvicina a Ulm: due triple in sequenza di Bortolani spingono la Leonessa sul -6. Osetkowski, però, è un gigante e con un paio di giocate importanti ridà fiato ai suoi: dopo 30′ il tabellone dice 65-57. La squadra di Vincenzo Esposito non ha intenzione di cedere e comincia alla grande l’ultimo periodo, riportandosi a un solo possesso di distanza (74-72) a poco più di 5′ dalla sirena. Da quel momento in poi la Germani si ferma e i tedeschi allungano nuovamente, stavolta in maniera definitiva, fino alla chiusura sull’88-76.

TABELLINO

RATIOPHARM ULM – GERMANI BRESCIA 88-76 (19-18, 24-12, 22-27, 23-19)

ULM – Osetkowski 32, Petrucelli 13, Guenther 12

BRESCIA – Chery 15, Bortolani 12, Cline 11, Sacchetti 10, Burns 8, Moss 7, Ristic 6, Vitali 4, Parrillo 3

