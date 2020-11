Basket, Italia-Macedonia del Nord: i roster delle due squadre. Numeri, statistiche, curiosità

L’Italbasket scenderà in campo oggi contro la Macedonia del Nord, in un match valido per le qualificazioni agli Europei di pallacanestro 2022. Essendo, però, l’Italia uno dei paesi ospitanti della prossima rassegna continentale, questi incontri serviranno agli azzurri solo per testarsi in vista del Preolimpico. Al contrario, invece, la Macedonia lotta per un pass per accedere agli Europei, ma al momento è ultima nel girone dato che è stata sconfitta nelle due partite disputate in precedenza con Estonia e Russia.

Loading...

Loading...

La Macedonia, nella sua storia, ha preso parte ad Eurobasket per cinque volte. La prima nel 1999, quando si impose proprio l’Italia (secondo successo dopo quello del 1983) e, in seguito, per quattro edizioni consecutive tra il 2009 e il 2015. Il risultato migliore lo ottenne nel 2011 quando, contro ogni previsione, riuscì addirittura a piazzarsi al quarto posto. Era la Macedonia di Bo McCalebb, al tempo leader della Mens Sana Siena, e dell’attuale presidente della federazione macedone Pero Antic, plurivincitore dell’Eurolega (ben tre, due con l’Olympiacos e una con il Fenerbahce) ed ex giocatore NBA, ove ha calcato i parquet per due anni con la maglia degli Atlanta Hawks.

Quell’incredibile cavalcata, che li aveva visti battere la Croazia, la Grecia, la Slovenia ed estromettere ai quarti addirittura i padroni di casa della Lituania, è ormai un lontano ricordo. L’attuale selezione macedone non ha un roster paragonabile a quello del 2011 e ripone gran parte delle sue speranze sul naturalizzato Jacob Wiley, ala statunitense che milita nell’Herbalife Gran Canaria e che l’anno scorso ha disputato l’Eurolega con il Panathinaikos. Di seguito le rose delle due nazionali.

IL ROSTER DELL’ITALIA

#00 Amedeo Della Valle (1993, 196, G, Buducnost Voli – Montenegro)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#11 Davide Moretti (1998, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P/G, Virtus Roma)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#32 Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Virtus Segafredo Bologna)

IL ROSTER DELLA MACEDONIA DEL NORD

#0 Jacob Wiley (1994, 203, A, Herbalife Gran Canaria)

#1 Filip Bakoch (1996, 203, A, MZT Skopje Aerodrom)

#5 Kristijan Nikolov (1996, 187, P, MZT Skopje Aerodrom)

#8 Vojdan Stojanovski (1987, 194, G, BCM Gravelines Dunkerque)

#9 Andrej Magdevski (1996, 192, P, MZT Skopje Aerodrom)

#10 Marko Simonovski (1989, 192, G, Kozuv)

#11 Leonid Todorovski (1998, 207, C, MZT Skopje Aerodrom)

#12 Bojan Trajkovski (1986, 206, A, Pelister ad)

#13 Ljubomir Mladenovski (1995, 198, A, BC Rabotnicki)

#19 Damian Stojanovski (1987, 198, G, MZT Skopje Aerodrom)

#21 Luka Savikjevikj (2002, 190, G, MZT Skopje Aerodrom)

#25 Viktor Efremovski (1998, 194, G, BC Rabotnicki)

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo