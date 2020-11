Basket femminile, Serie A1 2020-2021: vittorie extralarge per Venezia e Virtus Bologna, Del Pero trascina Costa Masnaga

Nella giornata odierna si sono disputati i primi tre anticipi dell’ottavo turno della Serie A1 2020-2021 di basket femminile. Sorridono le squadre impegnate in trasferta: vittorie per Virtus Bologna, Venezia e Costa Masnaga, che hanno espugnato rispettivamente i campi di Campobasso, Sassari e Vigarano. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

MOLISANA LA MAGNOLIA CAMPOBASSO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 52-80 (9-18, 20-26, 14-24, 9-12)

Vittoria extralarge per la Virtus Bologna, che espugna il “Palaselvapiana” di Campobasso con il punteggio di 52-80 e conserva il secondo posto in classifica alle spalle di Venezia. Dominio totale per le V Nere, che approfittano delle numerose assenze tra le fila delle molisane e si aggiudicano tutti i quarti della gara. Cinque le giocatrici in doppia cifra tra le emiliane: spiccano Abby Kate Bishop (26 punti) e Brooque Christia Williams (doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi). Dall’altra parte in evidenza Erica Carolina Sanchez, autrice di 19 punti e 10 rimbalzi.

DINAMO SASSARI – UMANA REYER VENEZIA 57-97 (13-28, 23-30, 16-15, 5-24)

Partita simile al “Palaserradimigni”, dove l’Umana Reyer Venezia risponde per le rime travolgendo Sassari con il risultato di 57-97. Troppa la differenza tecnica tra le due squadre: per le orogranata sono 8 vittorie in altrettante partite, con annessa la vetta della classifica in solitaria. Match delineato in maniera chiara già dopo il primo periodo, chiuso dalle venete in vantaggio di 15 punti; il resto è solo amministrazione e ulteriore allungo. Cinque le giocatrice in doppia cifra per la Reyer: la palma di MVP va a Gintare Petronyte, che chiude in doppia doppia con 21 punti e 15 rimbalzi, ma bene anche le azzurre Martina Bestagno e Francesca Pan, entrambe a quota 16 punti.

DONDI MULTISTORE VIGARANO – LIMONTA COSTA MASNAGA 76-92 (18-25, 19-15, 16-30, 23-22)

Maggiore equilibrio (ma nemmeno troppo) a Vigarano, dove Costa Masnaga passa con il punteggio di 76-92. Terza vittoria consecutiva per le lombarde, mentre le emiliane sono ancora a caccia della prima gioia stagionale. Dopo un primo tempo equilibrato, nel terzo quarto le ospiti mettono la freccia e allungano in maniera prepotente, portando a casa i due punti con 10′ di anticipo. Da segnalare la mostruosa prestazione di Beatrice Del Pero, autrice di ben 34 punti; tra le fila di Costa Masnaga molto bene anche Jaisa Nicole Nunn, in doppia doppia con 20 punti e 11 rimbalzi. Alle padrone di casa non bastano i 17 punti di Elisa Policari e i 16 di Jatavia Tapley.

Credit: Ciamillo