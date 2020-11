Basket femminile, Qualificazioni Europei 2021: Nicole Romeo sostituisce Costanza Verona tra le convocate dell’Italia

Appare tra le righe dell’ultimo comunicato della Federazione Italiana Pallacanestro il cambiamento tra le 14 chiamate da Lino Lardo in Nazionale in partenza per la bolla di Riga per disputare le qualificazioni agli Europei 2021. Nicole Romeo, infatti, va a rimpiazzare Costanza Verona.

Non si conoscono, a livello ufficiale, i motivi per i quali è stato effettuato questa modifica in cabina di regia, che riporta la giocatrice di Ragusa, già protagonista con la maglia azzurra agli ultimi Europei, ad avere la possibilità di giocare le partite con Romania e Repubblica Ceca. Questa tornata di qualificazioni sarà l’occasione per Francesca Pan e Beatrice Attura di giocare per la prima volta in competizioni ufficiali con l’Italia.

Lardo ha così commentato il quadro della situazione, prima della partenza del gruppo azzurro per la bolla di Riga: “Si comincia, e francamente non vedevamo l’ora. Abbiamo fatto cinque giorni di raduno ad agosto ma il tempo a nostra disposizione è stato pochissimo e non abbiamo avuto a disposizione tutte le giocatrici. Oggi vedo tanto entusiasmo e tanta voglia e cercheremo di portarli in campo. In questi giorni cercheremo di dare delle idee di gioco ma soprattutto di avere mentalità e determinazione per non mollare mai, nemmeno nei momenti di difficoltà. Anche per chi ci guarderà dalla tv. In gara vogliamo imporre il nostro gioco partendo dalla metà campo difensiva e giocare una pallacanestro possibilmente divertente. Non è semplice ma siamo qui per questo. La cosa bella è che siamo tornati sul campo a giocare a pallacanestro“.

