Basket femminile, le migliori italiane della sesta giornata di A1: Sottana decisiva nella rimonta di Schio, Matilde Villa ne mette 22 nella vittoria di Costa Masnaga

Sono solo quattro le partite di Serie A1 di basket femminile che si sono tenute in questo weekend. Le altre sono state rinviate a causa della pandemia. Nonostante ciò, però, diverse italiane hanno dato spettacolo. Nel big match di questa sesta giornata, che ha visto la Famila Wuber Schio battere la Virtus Bologna all’overtime dopo essere stata in svantaggio per tutto l’incontro, spicca la prestazione di Giorgia Sottana. L’azzurra ne ha messi venti tirando 4/8 da tre e segnando una pesantissima tripla a meno di un minuto dalla fine dei tempi regolamentari. Tra le V-Nere, invece, la miglior rappresentante del Bel Paese è stata Rae Lin D’Alie con 13 punti.

La miglior marcatrice della giornata, però, è stata Matilde Villa, che nella vittoria di Costa Masnaga contro Battipaglia ne ha messi 22. Dall’altra parte del campo, invece, si segnalano i 17 di Giulia Moroni e i 18 di Raffaella Potolicchio. Ne ha segnati ben 21, con 10/11 ai liberi, Laura Spreafico di Lucca nel derby contro Empoli. Tuttavia, la Gesam non è riuscita a spuntarla, anche per merito dei 12 con 3/4 da tre di Valentina Baldelli.

Infine, nell’incontro che ha aperto questa sesta giornata di Serie A1 di Basket femminile, e che ha visto la Reyer Venezia travolgere San Martino di Lupari, hanno brillato, tra le file delle lagunari, soprattutto Martina Bestagno e Debora Carangelo. La prima è stata autrice di 17 punti, mentre la seconda di 14. Tre le sconfitte, invece, si segnalano i 13 punti di Giulia Ciavarella.

Foto: Marcato / ufficio stampa Schio