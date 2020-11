Basket, Eurolega 2020-2021: Ettore Messina: “La Stella Rossa è una squadra atletica e dotata di grande talento offensivo”

L’Olimpia Milano, domani, tornerà finalmente in campo in Eurolega. I meneghini, che al momento hanno disputato cinque match nella massima competizione continentale, raccogliendo tre successi e due sconfitte, se la dovranno vedere con i serbi della Stella Rossa di Belgrado. Il sodalizio della capitale serba è reduce tra tre incontri persi consecutivi e rappresenta, quindi, un avversario abbordabile, ma anche voglioso di riscatto.

Coach Ettore Messina ha parlato del match elogiando gli avversari. Queste le sue parole riportate dal sito dell’Olimpia Milano: “Affrontiamo una squadra dotata di grande talento offensivo e con l’atletismo per essere molto aggressiva in difesa, come tradizione delle squadre di Coach Obradovic. Una buona circolazione di palla e un’efficace transizione difensiva per costringere la Stella Rossa a giocare a metà campo, saranno due fattori importanti per provare a vincere la partita. Purtroppo saremo privi di Gigi Datome, ma sia pure per qualche minuto soltanto riavremo Delaney, Punter e Moraschini, che pure sono ovviamente distanti da una buona condizione di forma”.

Dell’incontro, oltretutto, ha parlato anche Kevin Punter: “Sono contento di tornare in campo, di giocare di nuovo una partita di EuroLeague dopo tanto tempo ed è strano farlo subito contro la mia ex squadra. Sarà importante difendere forte e giocare con intensità per tutti i 40 minuti, possesso dopo possesso. In EuroLeague tutte le partite sono fondamentali e difficili. Vogliamo vincere e sappiamo che sarà una battaglia come sempre a questo livello”.

Foto: Ciamillo