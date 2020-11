Basket, EuroCup 2020-2021: Virtus Bologna-Andorra sarà recuperata nelle vicinanze di Natale

Sono state rilasciate le date dei recuperi di quattro match di EuroCup 2020-2021 per quel che concerne la prima fase, che vede due italiane già qualificate per le Top 16, e cioè Virtus Segafredo Bologna e Dolomiti Energia Trento, mentre le cose sono più complicate per la Reyer Venezia e difficilissime per Brescia.

Tra i quattro match interessati c’è anche quello dell’ottava giornata tra Virtus e MoraBanc Andorra, rinviato a causa delle molte positività al Covid-19 nel club che gioca in Liga ACB. Si recupererà, in particolare, il 22 dicembre alle 19:00 alla Segafredo Arena; le V nere sono ancora alla caccia di un percorso netto (10-0) e sono tuttora l’unica squadra tra Eurolega ed EuroCup a non aver ancora perso.

Queste le riprogrammazioni di altri tre incontri: Cedevita Olimpia Lubiana-Promitheas Patrasso (quinto turno) si giocherà il 10 dicembre alle 18:30, mentre Lietkabelis-Monaco e Joventut Badalona-JL Bourg en Bresse (settimo turno) si terranno rispettivamente il 18 dicembre alle 17:30 e il 30 dicembre alle 20:45 (gli orari sono italiani; a Panevezys si va un’ora avanti rispetto al nostro Paese). Ancora incerto il destino della doppia sfida Venezia-Bourg en Bresse, per la quale era stata ventilata l’ipotesi di far giocare entrambe le partite al Taliercio.

Credit: Ciamillo