Basket, EuroCup 2020-2021: prima sconfitta per Trento. Ko in Spagna contro Gran Canaria

Si interrompe l’imbattibilità della Dolomiti Energia Trentino in EuroCup. La squadra di coach Brienza è stata sconfitta in terra spagnola dal Gran Canaria per 71-61 nel recupero della quinta giornata, con i padroni di casa che si sono ora avvicinati a trentini, insidiando il loro primato in classifica. Un match che ha visto Trento restare in partita fino agli ultimi minuti, pagando alla fine la stanchezza per il match di due giorni fa contro Patrasso.

Protagonisti del match sicuramente Tomas Dimsa e John Shurna: il primo è stato il miglior marcatore dell’incontro con 19 punti, mentre il secondo ha avvicinato la doppia doppia, chiudendo con 17 punti ed 8 rimbalzi. A Trento non sono bastati, invece, i 14 punti di Gary Browne e Luke Maye.

Una Trento che ha pagato sicuramente le assenze di Pascolo, Mezzanotte e Williams. La Dolomiti comincia un po’ in difficoltà, ma riesce a riprendersi sul finale del primo quarto, chiudendo a pari punti alla prima sirena (17-17). Si continua a giocare punto a punto, con gli spagnoli che provano ad allungare, ma con Trento che riesce sempre a rimanere a contatto, chiudendo sotto solo di quattro punti all’intervallo (33-29).

Al rientro dagli spogliatoi Disma firma l’allungo per gli spagnoli, con Trento che cerca a restare incollata agli spagnoli, che comunque riescono a restare avanti di sette punti, quando si entra negli ultimi dieci minuti (48-41). Nell’ultimo quarto Browne avvicina Trento fino al -2, ma negli ultimi minuti paga la stanchezza del match con Patrasso e non riesce a rispondere all’allungo degli spagnoli che chiudono 71-61.

Questo il tabellino delle partita

HERBALIFE GRAN CANARIA – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 71-61 (17-17, 16-12, 15-12, 23-20)

Gran Canaria: Wiley 3, Balcerowski, Montero, Ferrari 6, Okoye 3, Albicy 2, Dimsa 19, Shurna 17, Santana 6, Diop 9, Burjanadze, Costello 6

Trento: Martin 6, Conti 1, Browne 14, Forray 5, Sanders 3, Morgan 9, Ladurner 9, Lechthaler, Maye 14

Credit Ciamillo