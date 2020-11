Basket, Champions League 2020-2021: un super Riccardo Visconti trascina Brindisi alla vittoria contro il Darussafaka

Buona la prima stagionale in campo europeo per la Happy Casa Brindisi. La squadra di coach Vitucci ha superato in casa i turchi del Darussafaka Tekfen per 92-81, iniziando nel migliore dei modi il proprio cammino in Coppa. Un successo importante contro una diretta rivale per il passaggio del turno, visto che nel girone ci sono anche i campioni in carica del San Pablo Burgos.

Straordinaria prestazione di Riccardo Visconti, che mette a referto 20 punti in 19 minuti di gioco. In doppia cifra chiudono anche Darius Thompson (18), James Bell (14), Nick Perkins (13). Al Darussafaka non è bastato un Andrew Andrews da 26 punti ed un Sinan Guler da 15 punti.

Grande inizio di Brindisi che ha chiuso il primo quarto avanti di dieci punti (30-20). Un vantaggio che i pugliesi hanno saputo gestire anche nei secondi dieci minuti, mentre al rientro dagli spogliatoi è arrivata la rimonta dei turchi, che si sono presentati sotto solo di tre punti (68-65). Nell’ultimo quarto sale in cattedra proprio Visconti, che propizia il break decisivo in favore della Happy Casa, che allunga negli ultimi minuti e chiude sul 92-81 finale.

Questo il tabellino della partita

HAPPY CASA BRINDISI – DARUSSAFAKA TEKFEN 92-81 (30-20, 18-18, 20-27, 24-16)

Brindisi: Bell 14, Harrison 8, Perkins 13, Thompson 18, Visconti 20, Cattapan, Gaspardo 5, Guido, Krubally 2, Udom 5, Zanelli 7

Darussafaka: Andrews 26, Buford 12, Guler 15, Jerrett 6, Sav, Demir 6, Dogan 2, Dora, Gillon, Luther 7, Özdemiroglu 5, Veyseloğlu 2

Credit Ciamillo