Baseball: Alex Liddi è un nuovo giocatore degli Atenienses de Manatí di Porto Rico

Alex Liddi apre un nuovo capitolo della sua vita baseballistica. Come riporta il sito della FIBS, il 32enne sanremese ha infatti firmato un contratto con gli Atenienses de Manatí, squadra portoricana che fa parte della Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), che lo porterà a militare in una delle leghe invernali più prestigiose della zona caraibica.

Dopo non aver avuto purtroppo la possibilità di giocare ancora una volta nella Liga Mexicana de Béisbol (a seguito di due stagioni fatte invece con i Venados de Mazatlan) – a causa della situazione sanitaria tutt’ora in essere – l’interno azzurro andrà a cogliere una straordinaria opportunità venendo guidato tecnicamente nel dugout dal 45enne José Molina, fratello di Bengie e del celeberrimo Yadier, giocatore capace di presenziare per 15 stagioni in MLB vincendo anche (nel 2009 con gli Yankees, ndr) le World Series.

La Federazione Italiana Baseball e Softball ha ricordato infine come anche Robel Garcia e Angelo Palumbo saranno impegnati attivamente nel “Batti & Corri” in questo periodo: il primo difendendo i colori degli Águilas Cibaeñas, squadra della Liga de Béisbol Profesional della República Dominicana (LIDOM), il secondo coi Cardenales de Lara, squadra campione in carica della Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), torneo che scatterà il 27 novembre prossimo.

Foto: FIBS / K73 Oldmanagency