Badminton, Portuguese International Championships 2020: Giovanni Toti ed Enrico Baroni in doppio fuori in semifinale

Nella terza giornata della 55ma edizione del Portuguese International Championships 2020 di badminton, proseguita oggi a Caldas da Rainha, in Portogallo, i tabelloni principali di tutte le specialità si sono allineati alle finali, che si disputeranno domani. Per l’Italia eliminati in semifinale Giovanni Toti ed Enrico Baroni nel doppio maschile.

I RISULTATI DEL 7 NOVEMBRE

Doppio maschile

Quarti

Enrico BARONI / Giovanni TOTI (Italia) – Daniel MENDES / Rui TREMOCEIRO (Portogallo) 21-13 21-19

Semifinali

Christopher GRIMLEY / Matthew GRIMLEY (Scozia, 1) – Enrico BARONI / Giovanni TOTI (Italia) 21-17 21-14

Foto: Comunicato stampa Badminton Italia