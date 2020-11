Badminton, Portuguese International Championships 2020: Giovanni Toti ed Enrico Baroni al tabellone principale

Nella prima giornata della 55ma edizione del Portuguese International Championships 2020 di badminton, scattata oggi a Caldas da Rainha, in Portogallo, si sono giocate le qualificazioni del singolare maschile, e sono scesi in campo due azzurri, mentre Giovanni Toti è stato ripescato nel tabellone principale senza giocare. Supera le qualificazioni Enrico Baroni, non ce la fa Calle Fredholm. Domani scatteranno i tabelloni principali della manifestazione.

I RISULTATI DEL 5 NOVEMBRE

Singolare maschile, qualificazioni

Loading...

Loading...

Giovanni TOTI (Italia, 7) ripescato per il tabellone principale

Primo turno

Calle FREDHOLM (Italia) – Simao FERREIRA (Portogallo) 21-15 21-9

Secondo turno

Calle FREDHOLM (Italia) – Mark BRADY (Irlanda) 21-19 21-15

Terzo turno

Enrico BARONI (Italia) – Francisco OLIVARES (Spagna) 21-11 15-21 21-15

Enogat ROY (Francia) – Calle FREDHOLM (Italia) 21-12 21-10

Programma di domani

Singolare maschile, tabellone principale

Fabio CAPONIO (Italia) – Bernardo ATILANO (Portogallo)

Enrico BARONI (Italia) – Christian KIRCHMAYR (Svizzera, 8)

Enogat ROY (Francia) – Giovanni TOTI (Italia)

Doppio maschile, tabellone principale

Gianmarco BAILETTI / David SALUTT (Italia) – avversario da definire

Enrico BARONI / Giovanni TOTI (Italia) – Joshua APILIGA / Ciar PRINGLE (Scozia)

Giovanni GRECO / Kevin STROBL (Italia, 3) – avversario da definire

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato stampa Badminton Italia