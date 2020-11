Badminton, Portuguese International Championships 2020: assegnati oggi tutti i titoli

Nella quarta ed ultima giornata della 55ma edizione del Portuguese International Championships 2020 di badminton, conclusa oggi a Caldas da Rainha, in Portogallo, i tabelloni principali di tutte le specialità hanno visto andare in scena le finali, che hanno riservato non poche sorprese.

I RISULTATI DELLE FINALI DELL’8 NOVEMBRE

Singolare maschile

Brice LEVERDEZ (Francia, 1) – Lucas CORVEE (Francia, 3) 21-10 21-12

Singolare femminile

Sabrina JAQUET (Svizzera, 1) – Léonice HUET (Francia, 7) 21-10 21-11

Doppio maschile

Lucas CORVEE / Brice LEVERDEZ (Francia) – Christopher GRIMLEY / Matthew GRIMLEY (Scozia, 1) 26-24 24-22

Doppio femminile

Lauren MIDDLETON / Holly NEWALL (Scozia) – Sara BOYLE / Rachael DARRAGH (Irlanda) 22-20 25-23

Doppio misto

Christopher GRIMLEY / Eleanor O’DONNELL (Scozia, 3) – Adam PRINGLE / Rachel ANDREW (Scozia) 21-18 21-6

