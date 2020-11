Atp Sofia 2020: il tabellone di Jannik Sinner. L’azzurro sogna di incrociare Shapovalov

Prenderà il via lunedì, 9 novembre, il torneo ATP 250 di Sofia. Nel tabellone principale anche il nostro Jannik Sinner che ad onor del vero al primo turno non è stato fortunatissimo visto che ha pescato l’ungherese Marton Fucsovics. Il numero 52 del mondo ha sconfitto l’azzurro in maniera netta agli Australian Open e potrebbe essere per l’allievo di Riccardo Piatti l’occasione giusta per prendersi una bella rivincita.

In caso di vittoria i tifosi italiani si augurano un derby tutto azzurro al secondo turno contro Stefano Travaglia che però dovrà superare l’ostacolo rappresentato dal solido georgiano Nikoloz Basilashvili. Per Sinner si potrebbe prospettare un quarto di finale molto suggestivo ovvero la sfida contro l’australiano Alex De Minaur, numero 3 del seeding e in grande forma in questo periodo.

Va da sé che se l’azzurro dovesse arrivare a questo punto potrebbe ritenersi più che soddisfatto del suo torneo. Per il 44 del ranking ATP in semifinale ci sarebbe l’ardua sfida contro il canadese Denis Shapovalov, numero 1 del seeding. Un tassello importante nella crescita del giovane tennista italiano. Laddove tutto dovesse andare per il meglio è difficile dire chi Sinner potrebbe incontrare all’ultimo atto dell’ATP 250 di Sofia visto che il numero 2 del seeding è Félix Auger-Aliassime che non è sembrato in gran forma in questo periodo.

Sarà in qualsiasi caso una buonissima occasione per l’azzurro di fare esperienza e crescere ulteriormente e perchè no per cercare di guadagnare qualche posizione nel ranking.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer