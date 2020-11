ATP Challenger Ortisei 2020: Roberto Marcora batte ancora Lorenzo Musetti

Roberto Marcora concede il bis e batte per la seconda volta consecutiva Lorenzo Musetti. Dopo il successo nel Challenger di Parma, il tennista lombardo, numero 178 del mondo, si ripete anche in quello di Ortisei, superando il più giovane connazionale in due set con il punteggio di 6-3 7-6. Per Musetti un’altra sconfitta sul cemento, superficie che il numero 126 della classifica mondiale a quanto pare non riesce ancora a digerire al momento.

Eppure la partita di Musetti era cominciata anche bene con il break in apertura, ma immediata è arrivata la reazione di Marcora, che ha strappato il servizio al toscano nel gioco successivo. Nel sesto game Musetti viene tradito dai colpi da fondo e anche quando si spinge a rete i risultati non sono migliori, sbagliando la volèe che porta Marcora sul 4-2 e con un break di vantaggio. Il tennista lombardo conserva il vantaggio e chiude la prima frazione sul 6-3.

Molto equilibrata la seconda frazione. Il rendimento di Musetti al servizio cresce ed il toscano è anche più efficace nei colpi da fondo. Marcora continua a tenere alto il proprio livello e non ci sono palle break. Si va di conseguenza al tie-break, con il lombardo che riesce ad ottenere per due volte un mini-break di vantaggio, chiudendo alla fine con il punteggio di 7-5.

Nel prossimo turno Marcora se la vedrà con il vincente del match tra lo slovacco Lukas Klein ed il tedesco Julian Leinz.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events