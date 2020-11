Atletica, Marco Lingua: “Vorrei andare a Tokyo 2021 a 43 anni. Del martello non interessa a nessuno”

Una terza qualificazione olimpica in gioco, 42 anni e ancora tanta voglia di fare: Marco Lingua, miglior martellista italiano, è l’ospite del nuovo appuntamento di Strength2U, la trasmissione firmata Sport2U, in collaborazione con OA Sport.

Importante presenza nel mondo della forza, Marco commenta la possibilità di partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokyo: “Sarebbe bello partecipare alle Olimpiadi a 43 anni. Ho tanta esperienza alle spalle e più passano gli anni, più ti alleni meglio e più senti meno l’emozione nelle gare, quindi mi piacerebbe riprovarci e ottenere un buon risultato”.

Loading...

Loading...

Poi un’amara considerazione: “Potevano dare più importanza a questa specialità. Non frega niente a nessuno, non si crea un movimento, non interessa pubblicizzare il lancio del martello. Quante gare vedete in tv? Al Golden Gala c’era solo il lancio del peso, in gara c’era il mio amico Leonardo Fabbri e non l’hanno neanche inquadrato…Vanno sempre a parare su altre specialità. Puoi fare anche il record del mondo, ma non gliene frega niente a nessuno. La gente a casa si appassiona solo a quello che gli fai vedere“.

Di seguito, la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A MARCO LINGUA



