Atalanta-Liverpool, Champions League 2020-2021: sfida fondamentale per i bergamaschi contro i Reds in ottica qualificazione

Giornata di vigilia a Bergamo in vista dell’attesissimo appuntamento di domani sera (ore 21.00), che vedrà contrapporsi al Gewiss Stadium l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ed il Liverpool di Jurgen Klopp in una sfida fondamentale valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021. Entrambe reduci da un successo per 2-1 in campionato (a Crotone ed in casa con il West Ham), si affrontano due squadre estremamente offensive e dotate indubbiamente di una mentalità europea, inoltre la qualità tecnica degli interpreti in campo è decisamente elevata perciò si preannuncia un match ricco di gol e di spettacolo. La posta in palio però è molto alta specialmente per i padroni di casa, chiamati a fare risultato (possibilmente con i 3 punti) contro la capolista per conservare il secondo posto in classifica del gruppo D al termine del girone d’andata.

La situazione del raggruppamento è infatti ancora incerta, con il Liverpool in testa a punteggio pieno con 6 punti in due partite davanti all’Atalanta con 4, all’Ajax con 1 e al Midtjylland fermo a quota 0. Gli olandesi, reduci dal pareggio per 2-2 in trasferta con i bergamaschi, hanno però a disposizione adesso il doppio confronto con i danesi per provare a fare 6 punti consecutivi in vista degli ultimi due scontri diretti decisivi (a Liverpool ed in casa con la Dea). La formazione allenata da Gian Piero Gasperini, fermo restando la superiorità (sulla carta) di un Liverpool favorito per vincere il girone, deve fare la corsa sull’Ajax da qui in avanti nel tentativo di arrivare ad Amsterdam per l’ultimo turno con due risultati su tre a disposizione per volare agli ottavi.

Fondamentale in tal senso portare a casa almeno un punto nel doppio confronto con i Reds e poi rispettare il pronostico nell’incontro casalingo con il Midtjylland, sperando nel frattempo in un k.o. dell’Ajax a Liverpool nella quinta giornata. Urge raccogliere il maggior numero di punti possibile domani sera in casa Atalanta, perché successivamente il calendario appare complicatissimo con due trasferte da brivido e la concreta possibilità di giocarsi tutto in un ultimo scontro diretto sul terreno di gioco della Johann Cruijff Arena. Papu Gomez e compagni hanno però già dimostrato in queste ultime stagioni di non avere mai paura di nessuno e di poter imporre il proprio gioco anche contro le big europee nei palcoscenici più importanti, perciò un’eventuale sconfitta casalinga con il Liverpool non pregiudicherebbe comunque le loro chance di qualificazione alla fase finale.

Foto: Lapresse