Vuelta a España 2020, tappa di domani (31 ottobre): Villaviciosa-Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo. Altimetria, percorso, orari

Domani, sabato 31 ottobre, si entrerà nella fase decisiva della Vuelta a España 2020. La dodicesima tappa, da Villaviciosa all’Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo, di 170 chilometri, segnerà irrimediabilmente le sorti della corsa, chiamando all’appello coloro che si stanno giocando la vittoria finale. I big avranno di fronte un tracciato contraddistinto da ben cinque GPM, di cui quattro di prima categoria, e la lunga e ripida ascesa finale regalerà il primo grande verdetto in ottica Madrid. Di seguito potrete trovare l’altimetria, il percorso e gli orari della frazione di domani.

ALTIMETRIA

PERCORSO

Partenza in salita per il gruppo, che dovrà subito affrontare il primo GPM di giornata, l’Alto de la Campa: un terza categoria di 8,3 chilometri al 4%. Un continuo saliscendi condurrà poi i corridori al GPM di prima categoria dell’Alto de la Colladona, la cui vetta è posizionata al chilometro 56. Questa è una salita di 7 chilometri al 6,5%, con punte del 10,8% all’inizio; poi si continuerà a salire in maniera regolare attorno al 7%. Successivamente ci sarà un altro GPM di prima categoria, l’Alto de la Cobertona: sono 9,8 chilometri al 9%, per una rampa interminabile che presenta punte del 13%. Una lunga discesa li porterà al traguardo volante di Teverga (km 125), dove comincerà il GPM di prima categoria del Puerto de San Lorenzo (km 136): 10 chilometri all’8,6% con picchi dell’11%. In località Riera avrà inizio l’ascesa finale dell’Alto de la Farrapona: un altro GPM di prima categoria di ben 16,5 chilometri al 6,2%. La prima parte è abbastanza dolce, per poi inerpicarsi al 12% nei 4000 metri conclusivi infiniti e senza respiro.

ORARI

La frazione di domani prenderà il via alle ore 12.24, e terminerà alle ore 17.15. Potrete seguire la Vuelta in diretta televisiva su Eurosport 1 dalle ore 12.15. Inoltre è prevista anche la diretta streaming su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la diretta live testuale integrale della dodicesima tappa della Vuelta 2020 dalle ore 12.00.

