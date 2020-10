Vuelta a España 2020 oggi: B.M. Cid Campeador. Castrillo del Val-Aguilar de Campoo: orari, tv, streaming, programma Eurosport

Dopo la gran vittoria di Primoz Roglic all’Alto de Moncalvillo, la Vuelta a España 2020 offre una possibilità ai velocisti. Quest’oggi si terrà la nona tappa, la B.M. Cid Campeador. Castrillo del Val-Aguilar de Campoo, prima di due frazioni dove il gruppo potrà tirare un po’ il fiato prima delle prossime salite.

IL PROGRAMMA DELLA NONA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA

Sarà possibile seguire la gara in diretta TV su Eurosport 1 dalle 14.35. Inoltre, verrà trasmessa anche in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player che offrirà la diretta integrale dalla stessa ora. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento dandovi così modo di non perdervi un istante di questa tappa.

Orario partenza: 13.25

Diretta TV: Eurosport 2 (14.35)

Diretta streaming: Eurosport Player (dalle 14.35)

Diretta testuale: OA Sport

