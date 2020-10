Vuelta a España 2020: nessun positivo al Covid-19 dopo la tornata di tamponi del primo giorno di riposo

Arrivano ottime notizie dalla Vuelta a España 2020. La tornata di tamponi effettuata ieri, durante la prima giornata di riposo della corsa a tappe iberica, non ha evidenziato infatti casi di contagio da Covid-19 all’interno della bolla. Tutti negativi dunque i 684 test effettuati a tutte le persone che fanno parte della carovana tra corridori, membri degli staff delle squadre e dell’organizzazione. Si tratta del primo tampone previsto durante la corsa, mentre i precedenti (che avevano escluso dall’evento Jesus Herrada ed un paio di componenti degli staff di Bahrain-McLaren e Sunweb) erano stati effettuati prima della partenza del 20 ottobre a Irun. L’ultimo grande giro stagionale può dunque proseguire regolarmente oggi con la settima tappa da Vitoria-Gasteiz a Villanueva de Valdegovia. Prossimo tampone di controllo atteso per il secondo giorno di riposo, in programma lunedì 2 novembre.

Foto: Lapresse