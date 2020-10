Vuelta a España 2020, la tappa di oggi Villaviciosa-Alto de La Farrapona: percorso, altimetria, favoriti. Tappone con 4 GPM di prima categoria!

La frazione in programma oggi alla Vuelta a España 2020, l’undicesima, è la cosa più simile a un tappone presente nel tracciato del grande giro spagnolo. Si tratta della Villaviciosa-Alto de La Farrapona di 170 chilometri. La lunghezza è contenuta, ma lungo il percorso sono disseminate ben cinque erte. La partenza sarà in salita, dato che i primi 8,3 chilometri sono quelli dell’Alto de la Campa, il primo GPM di giornata, nonché il più facile (pendenza media del 4%). Il prosieguo del percorso è ondulato fino al chilometro 43, quando si comincerà a fare sul serio. In quel punto, infatti, inizia l’Alto de la Colladona, settemila metri al 6,5%.

Dallo scollinamento ci sarà una lunga discesa che porta fino all’imbocco dell’Alto de la Cobertoria (9,8 chilometri al 9%). Questa erta, a dir poco aspra, è solo la prima di tre ascese durissime. In rapida successione, infatti, i corridori scaleranno anche il Puerto de San Lorenzo, dieci chilometri all’8,6%, all’inizio del quale è posto il traguardo volante, e l’Alto de la Farrapona, in vetta al quale si trova la linea d’arrivo, 16,6 chilometri al 6,2% con gli ultimi seimila metri che presentano pendenze costantemente superiori all’8% e sovente in doppia cifra.

I FAVORITI DELL’UNDICESIMA TAPPA DELLA VUELTA 2020

Ovviamente, dato quanto abbiamo visto mercoledì sull’Alto del Moncalvillo, sulla carta i grandi favoriti sono la maglia roja Primoz Roglic e l’ecuadoriano Richard Carapaz. I due, al momento, hanno lo stesso tempo in classifica generale e in salita si sono dimostrati i più forti. Se dovessero marcarsi troppo, però, quale scalatore che gode di un ottimo stato di forma, come Alexander Vlasov, Hugh Carthy e un redivivo Wout Poels, potrebbe approfittarne. Dato, inoltre, che domani si scala l’Angliru, non va sottovalutata nemmeno l’ipotesi fuga, coi big che risparmieranno le loro squadre per domenica.

L’ALTIMETRIA DELL’UNDICESIMA TAPPA DELLA VUELTA 2020

Foto: Lapresse