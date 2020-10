Vuelta a España 2020, Chris Froome cerca risposte prima dell’addio alla Ineos

Chris Froome torna alla Vuelta a España dopo tre anni dalla sua doppietta (2017-2011) nella corsa a tappe iberica. Torna in quello che sarà il suo ultimo appuntamento con i colori della INEOS Grenadiers, che lascerà a fine stagione dopo undici anni di matrimonio, per dedicarsi ad una nuova avventura con la casacca della Israel Start-Up Nation. Sfortunatamente il keniano bianco, da quella bruttissima caduta avvenuta al Giro del Delfinato dello scorso anno, non è stato più lo stesso, non è mai più riuscito a riprendersi; anzi, è già un miracolo rivederlo nuovamente in sella.

E in un’altra stagione da dimenticare, tra la rinuncia al Tour, al Giro, e una Tirreno-Adriatico al di sotto delle aspettative, l’unica possibilità di riscatto è rappresentata dalla sua settima Vuelta a España; anche se il vero leader della INEOS sarà Richard Carapaz, che alla Grande Boucle ha dato spettacolo e può giocarsi le proprie carte per la classifica generale, lanciando la sfida alla Jumbo-Visma di Primoz Roglic e Tom Dumoulin.

La Ineos Grenadiers ha annunciato la propria formazione per la Vuelta, e dopo un Tour con il ritiro forzato del capitano Egan Bernal, e un Giro d’Italia senza Geraint Thomas, punterà su Andrey Amador, Ivan Sosa, Cameron Wurf, Michal Golas, Dylan Van Baarle e Brandon Rivera per un riscatto nella classifica generale con il capitano Carapaz.

In ogni caso, anche se con ogni probabilità non riuscirà in prima persona a puntare alla top ten, Chris Froome ci crede ancora: sia per la Vuelta che per il 2021. Dall’alto delle sue 35 primavere, e sette grandi corse a tappe nel palmares (quattro Tour, due Vuelta, un Giro), il britannico merita una conclusione di carriera motivante e trionfante. La speranza è quella di vederlo alla prossima Vuelta a España con una buona condizione e con tanta motivazione per far bene, prima di lanciarsi nella nuova e stimolante avventura israeliana.

Foto: Lapresse