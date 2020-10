Vuelta a España 2020, Chris Froome alla vigilia: “Sensazioni buone in allenamento, spero di chiudere al meglio con la INEOS”

Si appresta a partire domani l’ultima recinta di Chris Froome con il Team INEOS Grenadiers (ex Team Sky). Il kenyano bianco, che ha regalato un’infinità di successi allo squadrone britannico, la prossima stagione cambierà compagine e passerà alla Israel Start-Up Nation. Nel frattempo però c’è da giocarsi le sue carte nella Vuelta a España 2020, dove proverà a stupire ancora.

Le sue parole a VeloNews alla vigilia del via: “Penso che sia abbastanza difficile dire a che punto sono in questo momento, dato che non ho fatto molte gare a tappe di recente. I segnali in allenamento sono migliorati sempre di più, il che è fantastico. È difficile quantificalo dal momento che non sono stato in grado di misurarmi con i miei avversari. Dopo le prime tappe, avrò un piano più chiaro per il resto della gara e sapere che tipo di lavoro potrò svolgere a quel punto. Devo tenere a mente che non corro un GT da due anni, quindi sto pensando di prenderlo un giorno alla volta”.

Difficile vederlo capitano, più probabile che sia un appoggio a Carapaz: “Abbiamo una grande squadra qui per supportare Richard il più possibile. Affronterò la gara giorno per giorno e spero di finirla in bellezza. Io, personalmente, mi prenderò questi primi giorni per vedere dove sono nel gruppo”.

Sulle sensazioni in vista dell’addio alla INEOS: “Ci sono emozioni contrastanti. Certamente è strano pensare che non sarò più coi colori Ineos tra pochi mesi. Non vedo l’ora di correre e spero di concludere con la Ineos il meglio possibile, si spera”.

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Lapresse