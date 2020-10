Volley, SuperLega: settima giornata. Piacenza espugna Vibo Valentia nell’anticipo, show di Georg Grozer

Piacenza ha sconfitto Vibo Valentia per 3-1 (25-19; 25-20; 23-25; 25-19) nell’anticipo della settima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Lupi si sono imposti in trasferta e sono tornati al successo dopo tre sconfitte consecutive, salendo momentaneamente al sesto posto in classifica con nove punti all’attivo. I calabresi, invece, incappano in uno stop amaro dopo quattro vittorie di fila e ora rischiano di perdere il quarto posto in classifica. A fare la differenza è stato lo scatenato opposto tedesco Georg Grozer, autore di 30 punti (7 aces, 3 muri), ma spiccano anche i 20 sigilli dello schiacciatore Aaron Russel e le 12 marcature dell’altro martello Trevor Clevenot. Ai padroni di casa non sono bastati Thibault Rossard (20) e Neto Drame (17).

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM/LPS/Daniele Ricci