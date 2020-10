Volley, SuperLega: ottava giornata. Milano-Perugia non si gioca, Civitanova impegnata a Modena. Trento per il rilancio

Nel weekend andrà in scena l’ottava giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si disputeranno soltanto cinque partite, perché Milano-Perugia è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle troppe positività al Covid-19 all’interno della formazione umbra. Salta dunque l’attesissimo confronto tra la capolista e la terza della classe, i Block Devils sono in testa alla classifica generale a punteggio pieno e hanno una lughezza di vantaggio su Civitanova. La Lube scenderà regolarmente in campo sabato pomeriggio per fronteggiare Modena, nel big-match tra seconda e quarta. I cucinieri partiranno con i favori del pronostico, ma si preannuncia una partita combattuta e avvincente al PalaPanini: Osmany Juantorena e compagni, reduci da sette vittorie consecutive, hanno indubbiamente una marcia in più, ma i Canarini del redivivo Luca Vettori potranno sicuramente dire la loro.

C’è grande attesa per vedere Trento all’opera. I dolomitici sono incappati in quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate di campionato, ma si sono qualificati alla Champions League vincendo il preliminare in settimana e potrebbero avere nelle gambe il doppio impegno di Amriswil. Gli uomini di Angelo Lorenzetti devono prontamente riscattarsi e la trasferta contro il fanalino di coda Cisterna è decisamente alla portata per una corazzata con Simone Giannelli, Nimir Abdel-Aziz, Ricardo Lucarelli, Dick Kooy, Marko Podrascanin. Vibo Valentia è incredibilmente quinta in classifica e vuole proseguire nel suo campionato di qualità, ma di fronte si troverà la baldanzosa Monza capace di sconfiggere Trento. Gli altri due incontri di giornata (Piacenza-Padova e Ravenna-Verona) rappresentano degli incroci tra zona playoff e zona retrocessione, con gli scaligeri di Matey Kaziyski e i Lupi di Georg Grozer favoriti.

CALENDARIO OTTAVA GIORNATA SUPERLEGA VOLLEY: PROGRAMMA, ORARI, PALINSESTO

SABATO 31 OTTOBRE:

18.00 Leo Shoes Modena vs Cucine Lube Civitanova (diretta tv su RaiSport)

DOMENICA 1° NOVEMBRE:

18.00 Consar Ravenna vs NBV Verona (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Kioene Padova (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 Top Volley Cisterna vs Itas Trentino (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 Tonno Callipo Vibo Valentia vs Vero Volley Monza (diretta streaming su Eleven Sports)

Foto LM/LPS/Roberto Bartomeoli