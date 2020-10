Volley, SuperLega: Milano-Perugia rinviata per Covid-19. Tre positività tra gli umbri. Anticipata Modena-Civitanova

Arriva il primo rinvio per Covid-19 in SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Dopo sette giornate andate via abbastanza tranquillamente, purtroppo non si potrà giocare Milano-Perugia, anticipo dell’ottava giornata in programma sabato 31 ottobre (ore 18.00). All’interno della squadra umbra, infatti, ci sono più di tre positività al Coronavirus e dunque, come da regolamento, la partita non si può giocare. L’incontro è stato rinviato a data da destinarsi, va detto che si trattava di un big match: i Block Devils sono in testa alla classifica con sette vittorie all’attivo e un punto di vantaggio su Civitanova, avrebbero incrociato la terza forza della classe.

Cambia anche parte del programma di questo turno: l’altro big match Modena-Civitanova, originariamente previsto per domenica 1° novembre, è stato anticipato alle ore 18.00 di sabato 31 ottobre proprio per sostituire il match cancellato all’interno del palinsesto di RaiSport. Le altre quattro partite del turno si giocheranno nel Giorno dei Santi: Ravenna-Verona, Piacenza-Padova, Cisterna-Trento, Vibo Valentia-Monza.

Foto LM/LPS/Loris Cerquiglini