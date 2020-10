Volley, Superlega 2020/2021, seconda giornata. Lorenzo Bernardi sfida Perugia con la “sua” Piacenza fra nostalgia e voglia di riscatto

Risalire in sella dopo un anno “sabbatico” e ritrovare alla seconda giornata la propria ex squadra: cosa poteva chiedere di meglio un tecnico in cerca di adrenalina pura come Lorenzo Bernardi capace, già nel giro di due giorni, di rivoltare come un calzino la Gas Sales Piacenza che ora è pronta, con il coltello fra i denti, ad andare all’assalto della Sir Safety Perugia, corazzata fin qui imbattuta in stagione, nonostante le assenze pesanti di questo primo scorcio di annata.

E’ il big match di giornata, quello tra gli emiliani, reduci dal primo successo stagionale alla prima di campionato dopo i disastri di coppa Italia sul campo di Ravenna, e la Sir Safety che ha già alzato la prima Coppa stagionale e che arriva dalla vittoria nel posticipo di mercoledì sera contro Vibo Valentia: un 3-0 che non spiega le tante difficoltà incontrate dagli umbri contro la squadra calabrese. Del resto Heynen deve ancora fare a meno dell’opposto titolare Atanasijevic e del centrale Russo, entrambi infortunati e, anche se le riserve si chiamano Vernon-Evans e Ricci, si tratta comunque di due assenze pesanti. A Piacenza ci sarà il pubblico e questa è un’ottima notizia.

Arriva presto, alla seconda giornata, e pure nell’anticipo di domani, ed è subito “scontro al vertice” il derby lombardo tra due delle formazioni che sono uscite trionfanti dalla prima giornata di campionato: il vero Volley Monza che ha compiuto una grande impresa vincendo al PalaPanini e l’Allianz Milano che ha sconfitto Cisterna fra le mura amiche. Partita che sfugge ad ogni pronostico.

Impegni casalinghi sia per la Lube Civitanova che, dopo la convincente vittoria di lunedì sera a Verona, debutta all’Eurosuole Forum per ospitare una Consar Ravenna da prendere con le molle, visto il suo comportamento in Coppa Italia, un po’ ridimensionato dall’esordio con Piacenza, sia per l’Itas Trentino che chiude una settimana pesante che vede la squadra di Lorenzetti scendere in campo per la quarta volta in otto giorni: tre 3-0 contro Padova, Polonia Londra e Vojvodina: debutto ok in campionato e passaggio del turno nel preliminare di Champions. I trentini ospitano nel derby del Triveneto una NBV Veriona che non ha ancora carburato, anche se l’ingresso di Kaziyski ha dato un impulso in più domenica scorsa nella sconfitta netta ma non nettissima subita contro Civitanova.

Trasferta complicata, invece, per la Leo Shoes Azimut Modena che, dopo la sconfitta subita fra le mura amiche contro Monza, cerca l’immediato riscatto andando a far visita ad una Tonno Callipo Vibo Valentia che ha fatto benissimo mercoledì a Perugia. Punti pesanti anche in chiave salvezza già in palio alla seconda sfida al Palasport di Cisterna dove la Top Volley, che, dopo l’esordio roboante in Coppa Italia a Piacenza, ha collezionato tre sconfitte consecutive e la Kioene Padova, sconfitta al debutto a Trento.

Foto LM/LPS/Daniele Ricci