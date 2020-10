Calcio femminile, Serie A 2020-2021: si riparte da Roma-Hellas Verona e Napoli-Inter, Milan-Juventus a San Siro

E’ proprio il caso di dire: “Dove eravamo rimasti?”. Dopo circa un mese di pausa, infatti, torna nuovamente protagonista il campionato di calcio femminile di Serie A 2020-2021. Un periodo di tempo dedicato alle Nazionali e alla Coppa Italia nel quale le giocatrici si sono spese per il raggiungimento del massimo traguardo.

Una quarta giornata, dunque, nel solito formato “spezzatino”. Si comincia domani (sabato 3 ottobre) dal lunch match delle 12.30 tra Napoli e Inter. Le partenopee, dopo tre ko consecutivi, hanno voglia di trovare la retta via, forti degli arrivi delle due australiane Alexandra Huynh e Jacynta Galabadaarachchi, innesti voluti per rafforzare il reparto difensivo e offensivo, mettendo a disposizione del tecnico Marino una punta che possa dare una mano a Chatzīnikolaou e a Goldini, quest’ultima ancora out per infortunio. Per la Beneamata il target è altrettanto ambizioso, confidando nella stessa verve realizzativa dell danese Caroline Moller, a segno in tre circostanze con la maglia nerazzurra in Serie A.

Sempre alle 12.30 la Roma ospiterà al ‘Tre Fontane’ l’Hellas Verona. La formazione allenata da Betty Bavagnoli vorrà far valere il fattore campo, dopo aver perso il primo match in campionato contro l’Empoli Ladies nell’ultimo turno, nel corso del quale le giallorosse hanno peccato in termini di concretezza. Voglia di riscatto c’è anche in casa scaligera visto il ko al al Sinergy Stadium contro l’Inter (2-1). Per la squadra di Pachera un impegno comunque difficile, tenuto conto dell’alto tasso tecnico delle capitoline. Alle 15.00 scenderanno in campo Fiorentina e Sassuolo, due formazioni che finora hanno regalato bel gioco, gol e grandi giocate individuali. Vengono in mente quanto sta facendo Daniela Sabatino con la maglia viola (6 reti) e le prestazioni delle neroverdi Bugeja (classe 2004) e Tomaselli (nata nell’agosto 2001), che sono state le più giovani ad andare a segno in questo primissimo scorcio di stagione. Guardando ai precedenti, le gigliate hanno vinto tutte le sei sfide di Serie A contro il Sassuolo.

Domenica spetterà a Pink Bari e a Empoli dare il via alle danze alle 12.30 al Comunale Antonucci di Bitetto. Desta sensazione soprattutto quanto sta facendo il club toscano, considerando che nelle tre gare disputate sono stati realizzati 15 gol e il quinto posto in classifica a 3 punti dalla vetta la dice lunga. Nelle tre partite disputate tra queste due compagini, la situazione è equilibrata con un successo per parte e un pareggio, tuttavia se si guarda al roster le ospiti partono coi favori dei pronostici. Alle 17.45 la San Marino Academy, per una giornata, non giocherà nel tradizionale impianto di Acquaviva per spostarsi nella vicina Serravalle e sfidare la Florentia al San Marino Stadium, storica sede dei match della Nazionale sammarinese. Compagine toscana favorita, ma le padrone di casa venderanno cara la pelle.

Il Monday Night sarà di grande prestigio perché alle 20.45 il big match tra Milan e Juventus, in vetta alla classifica generale con la Fiorentina a punteggio pieno, sarà a San Siro. Alla Scala del calcio le rossonere affronteranno le campionesse d’Italia e ci si prepara a qualcosa di speciale. Leggendo le statistiche, le due squadre sono quelle che hanno subito meno tiri (16 e 17), che hanno avuto il maggior possesso di palla (rispettivamente 63% e 62,1%) e hanno effettuato più conclusioni verso la porta avversaria (55 e 68). Di ciò hanno giovato i tandem offensivi formati nella Vecchia Signora da Girelli-Bonansea e tra le fila meneghine da Giacinti-Dowie. In merito allo storico, c’è perfetto equilibrio: un successo a testa nella stagione 2018/19, mentre l’unica sfida della passata stagione è terminata con uno spettacolare 2-2. Un match, quindi, aperto a ogni risultato.

Il programma della 4ª giornata

Sabato 3 ottobre

ore 12.30 AS Roma-Hellas Verona (diretta su TIMVISION) Stadio Tre Fontane

ore 12.30 Roma Napoli Femminile-Inter (diretta su TIMVISION) Caduti di Brema – Loc. Barra – Napoli

ore 15.00 Fiorentina-Sassuolo (diretta su TIMVISION) Stadio Gino Bozzi – Firenze

Domenica 4 ottobre

ore 12.30 Pink Bari-Empoli (diretta su TIMVISION e su Sky Sport) Campo Comunale Antonucci – Bitetto (BA)

ore 17.45 San Marino Academy-Florentia San Gimignano (diretta su TIMVISION) San Marino Stadium – Serravalle (RSM)

Lunedì 5 ottobre

ore 20.45 Milan-Juventus (diretta su TIMVISION e su Sky Sport) San Siro – Milano

Foto: Danilo Vigo / LPS