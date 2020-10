Volley, i migliori italiani della settima giornata di Superlega. Juantorena, Vettori, Travica: la vecchia guardia al potere

OSMANY JUANTORENA: Lui, davvero, non manca mai in questa speciale graduatoria. Con 15 punti contribuisce a spegnere i bollori di Milano: 67% in attacco, un ace, il 43% in ricezione e la solita prova di autorità.

ROBERTO RUSSO: Che bel rientro da titolare per il cenmtrale umbro contro la sua ex squadra, Ravenna. Mette a segno 10 punti con due ace e il 67% in attacco. Gli manca il muro ma di palloni ne “sporca” tanti. Nella emergenza legata al Covid, Perugia ritrova il suo centrale.

FRANCESCO RECINE: Evita un passivo più pesante alla Consar con una prova di sostanza, di fronte alla squadra di papà Stefano, contro cui ci teneva a fare bene. Chiude la partita del PalaBarton con 15 punti all’attivo, il 62% in attacco e “solo” il 33% in ricezione (ma non viene cercato con frequenza dai battitori avversari). Un muro a completare l’opera.

MATTIA BOTTOLO: Non sono numeri da crack ma non capita spesso di vedere un classe 2000 titolare in Superlega e va premiato il coraggio e anche la bravura dello schiacciatore padovano che colleziona ben 15 punti con un ace, il 48% in attacco e un 29% in ricezione (dove è bombardato dai modenesi) da rivedere.

LUCA VETTORI: Sta prendendo per mano Modena per riportarla nelle posizioni di classifica che le spettano, l’opposto emiliano che chiude la prova di Padova con 22 punti all’attivo in quattro set, il 59% in attacco, un muro e due ace.

EDOARDO CANESCHI: Se Verona evita una sconfitta pesante in casa con Cisterna lo deve anche al suo centrale che chiude una partita lunghissima con 12 punti: spicca l’80% in attacco che si unisce con i tre muri e con l’ace che impreziosisce la bella prova di Caneschi.

LUIGI RANDAZZO: Che prova dello schiacciatore di Cisterna che chiude la partita in terra veneta con un bottino di 23 punti, il 54% in attacco, un muro e il 39% in ricezione. Un punto, quello dei laziali, che porta anche la sua firma in bella vista.

