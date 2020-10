Volley femminile, Serie A1 quinta giornata: Cuneo sfida Novara, Trento attende Perugia nel turno infrasettimanale

Le protagoniste del campionato di Serie A1 di volley femminile sono pronte a tornare sul parquet per il turno infrasettimanale che rappresenta la quinta giornata. Il primo match, che si giocherà questa sera 13 ottobre, vedrà opposte Bergamo e Firenze. La Zanetti Bergamo dopo un avvio promettente, le lombarde hanno conquistato l’unico punto in classifica sul campo di Scandicci, ha subito tre pesantissime sconfitte consecutive. Anche le toscane vogliono mettersi alle spalle la sconfitta nel derby contro la Savino Del Bene e sulla carta partono favorite.

A proposito di Scandicci, le ragazze di Massimo Barbolini dovranno vedersela contro Casalmaggiore. Le padrone di casa si affideranno, come sempre, alla sapiente regia di Ofelia Malinov che azionerà la potenza di Magdalena Stysiak, Kimberly Drewnion e Megan Courtney. Le toscane partono con i favori del pronostico ma le lombarde venderanno come sempre cara la pelle.

Trasferta sulla carta tutt’altro che proibitiva per Busto Arsizio che farà visita a Brescia. Le ragazze di Marco Fenoglio cercheranno di dare continuità all’importante successo ottenuto nell’ultimo match di campionato contro Bergamo. Equilibrio, emozioni e colpi di scena si preannunciano nella sfida tra Chieri e Monza. La Reale Mutua Fenera è reduce dal pesantissimo successo contro Novara e cercherà dare il via ad una striscia vincente proprio dalla partite contro le brianzole.

Le due sfide più interessanti sono senza ombra di dubbio quelle tra Novara-Cuneo e Trento-Perugia. L’Igor Gorgonzola deve necessariamente rimettersi in marcia dopo il pesante 3-1 subito per mano di Monza. Le dolomitiche, invece, cercheranno i tre punti contro le umbre per appaiare in vetta alla classifica Conegliano che riposa in questo turno infrasettimanale.

Foto: Lapresse